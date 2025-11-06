Abogada denunció a su su pareja por violencia de género

El acusado es un empresario del transporte quien habría golpeado a la denunciante furioso porque había salido con amigas a un local nocturno.

Hoy 07:56

Una abogada denunció por violencia de género a su pareja, un empresario del transporte, atribuyéndole una agresión física en reproche porque había salido con sus amigas a un boliche.

La denuncia fue interpuesta por la aludida profesional, que sería representada por los abogados, Leandro Jiménez y Laura Argañarás, según confirmaron anoche los letrados. En tanto, el acusado sería el empresario, de apellido Páez, a quien lo asistiría el abogado, Javier Leiva.

En la demanda, la letrada reveló que el 3 de noviembre fue atacada por Páez, furioso porque fue con sus amigas a un local de calle Independencia..

Acto seguido, la habría sujetado del cuello y estrellado contra una pared del departamento en que convivirían mientras le habría gritado serios insultos, de acuerdo con la denuncia presentada por la letrada.

Luego, la habría encerrado una hora en el baño, mientras la abogada le imploraba que la liberara, jurándole que no lo denunciaría. Al día siguiente, acudió a la Justicia y estampó su firma en una denuncia a cargo de la fiscal, Cecilia Gómez Castañeda.