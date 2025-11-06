Apple prepara su primera MacBook “low cost”: saldría a la venta en 2026 y costaría lo mismo que un iPad

Según Bloomberg, la compañía lanzará una notebook más accesible, con procesador de iPhone y diseño compacto.

Hoy 09:01

Diversos informes aseguran que Apple iniciará un proceso de diversificación con productos inéditos en su catálogo: desde robots y dispositivos para el hogar inteligente hasta nuevas versiones de sus líneas tradicionales, como el esperado iPhone plegable.

En ese marco, la marca de la manzana mordida también planea ampliar su oferta hacia el segmento económico, con un modelo de MacBook low cost que podría llegar durante la primera mitad de 2026.

De acuerdo con un informe de Bloomberg, el equipo será más económico que las actuales MacBook Air y Pro, a cambio de especificaciones más modestas. Tendría una pantalla LCD de tamaño inferior a las 13,6 pulgadas y un rendimiento de gama media, orientado a quienes buscan el ecosistema Apple sin pagar precios premium.

La principal novedad estaría en su interior: en lugar de los chips M, el nuevo modelo integraría un procesador de iPhone. Según las pruebas internas, el rendimiento sería superior al del chip M1, que Apple utilizó hasta hace poco en sus portátiles.

El analista Ming-Chi Kuo, reconocido por sus predicciones sobre Apple, anticipó que la compañía trabaja en una versión con chip A18 Pro, el mismo que impulsa los iPhone 16 Pro y Pro Max de 2024.

Además, la computadora se ofrecería en varios colores —amarillo, rosa, plata y azul—, siguiendo la línea de los productos más accesibles de la marca.

El precio sería otro de los puntos fuertes: rondaría los 600 dólares, similar al de un iPad básico, lo que convertiría a esta notebook en la más barata en la historia de Apple.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, los rumores también indican que en 2026 podría lanzarse una MacBook con pantalla táctil, una característica que la empresa había descartado en el pasado.