Renueva las luminarias del sector sur de la avenida Colón

Trabajadores de la Municipalidad iniciaron las tareas en la renovación y optimización del sistema lumínico de diferentes zonas.

Hoy 17:04

Dando continuidad al plan de mantenimiento y mejoras del alumbrado público, empleados de la Municipalidad de la Capital llevan adelante trabajos de renovación integral de las luminarias del Paseo Colón, en el tramo comprendido entre Solís y Suárez.

Personal del área de Electricidad de la Dirección de Parques y Paseos colocó 75 nuevas columnas e instaló nuevo cableado subterráneo para el funcionamiento artefactos de tecnología led de 100 watts.

Se trata de la primera etapa de la obra de acondicionamiento del alumbrado del Paseo Colón de un kilómetro de extensión que, posteriormente, avanzará hacia la segunda parte, comprendida entre Suárez y Lavalle.

Similares operativos se vienen desarrollando en otras plazas, paseos y espacios verdes ubicados en los diferentes barrios de la ciudad.