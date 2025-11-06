Ingresar
La Capital y la UNSE renovaron acuerdo para trabajar sobre agricultura urbana

La rubricación del acuerdo tiene como objetivo fortalecer la articulación en torno a la investigación, formación y asistencia técnica vinculadas a la agricultura urbana.

La Subsecretaría de Educación y Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Capital y el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES FHCSyS/UNSE CONICET) firmaron la renovación del Acta Acuerdo de Cooperación Académica y Asistencia Técnica por el término de dos años, que oportunamente fuera rubricado por la intendente, Ing. Norma Fuentes.

El documento, que fue rubricado por las titulares de ambas instituciones, Lic. Nancy Bravo y Dra. María Celeste Schnyder, respectivamente; tiene como objetivo fortalecer la articulación en torno a la investigación, formación y asistencia técnica vinculadas a la agricultura urbana.

El convenio busca continuar desarrollando acciones orientadas a la capacitación docente, la sistematización de experiencias y la elaboración de un manual teórico-práctico sobre huertas agroecológicas en los establecimientos educativos municipales, sobre todo en el nuevo Jardín de Infantes N° 27 "Papa Francisco" del barrio Saint Germés, que contará con una orientación ecológica.

