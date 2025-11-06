CLASIFICADOS PANORAMA
Locales
Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7
Como cada noche, Noticiero 7 te acerca toda la actualidad local, nacional y mundial.
Hoy 20:37
LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO
1.
Una jubilada fue estafada con una falsa inversión en una reconocida empresa y perdió $730 mil
2.
Una joven fue brutalmente atacada durante un asalto en su vivienda del Bº La Católica
3.
Primera jornada del juicio de los Cuadernos: Cristina Kirchner apuntó contra la Justicia y fue acusada como jefa de una asociación ilícita
4.
El tiempo para este jueves 6 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan cielo cubierto, máxima de 25º y probables tormentas hacia la noche
5.
Adorni y Santilli reactivan el diálogo con los gobernadores aliados para avanzar en las reformas de Milei
