El municipio bandeño llevó servicios a los vecinos del barrio 25 de Mayo Ampliación

Desde la municipalidad de La Banda realizaron la intervención como parte del programa “Red Comunitaria en Discapacidad”.

La municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, realizó una intervención en el barrio 25 de Mayo Ampliación, como parte del programa “Red Comunitaria en Discapacidad”.

Esta actividad se desarrolló el viernes a la tarde y contó con la participación y colaboración del Obrador San Fernando, las direcciones de Deporte, Iluminación y Producción Agropecuaria y Políticas Ambientales, e integrantes de la Junta Vecinal N° 18 del barrio 25 de Mayo Ampliación.

En la oportunidad, personal del Obrador San Fernando realizó un operativo de limpieza que incluyó el barrido de calles, levantado de ramas, acondicionamiento de la plaza del barrio y recolección de residuos.



Por su parte, la Dirección de Producción Agropecuaria y Políticas Ambientales realizó la plantación de varias especies arbóreas en la plaza y solicitó a los vecinos cuidar de las mismas ya que son ejemplares que ofrecerán sombra y resguardo del sol en épocas de verano.



Por último, la Dirección de Iluminación realizó el recambio de lámparas quemadas y colocó reflectores para iluminar la plaza donde la Dirección de Deportes brindó una clase gratuita de ritmos.



Cabe destacar, que las demandas surgieron en las reuniones de vecinos y el personal del programa “Red Comunitaria en Discapacidad”, uno de los 14 programas que cuenta la Dirección de Discapacidad, impulsados desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani.