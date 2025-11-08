Independiente BBC debuta como local buscando su primer triunfo en la Liga Argentina

Tras dos derrotas fuera de casa, el elenco santiagueño recibe esta noche a Rivadavia de Mendoza.

Hoy 06:00

Después de dos derrotas fuera de casa, Independiente BBC hará su debut como local esta noche ante Rivadavia de Mendoza, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Argentina de Básquet. El juego se disputará desde las 21:30 en el estadio Israel Parnás, con arbitraje de Juan Fernández y Danilo Molina.

El Diablo, dirigido por Eric Rovner, intentará recuperarse tras caer en sus primeras presentaciones ante Villa San Martín y Comunicaciones. En ambos encuentros, el equipo santiagueño no pudo contar con todo su plantel y sintió la ausencia de jugadores clave, por lo que buscará reencontrarse con su mejor versión frente a su gente.

Por su parte, Rivadavia llega de perder por 63-57 ante Villa San Martín en Resistencia, por lo que también intentará sumar su primera victoria fuera de casa.

Para lograr un buen resultado, Independiente deberá fortalecer su defensa y consolidar el juego colectivo en ataque, con Baeza y Kalalo en la conducción, acompañados por Zarco, y con el poder ofensivo de Amicucci y Morera como principales referencias.

Luego de una temporada histórica, el equipo santiagueño genera gran expectativa en el inicio de su camino en casa. Se espera un buen marco de público en el Israel Parnás, donde las entradas estarán disponibles desde las 19:30. Los valores son de $10.000 para las plateas y $8.000 para las populares.

Independiente buscará esta noche empezar a construir su fortaleza en casa y sumar su primer triunfo de la temporada ante su gente.