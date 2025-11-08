Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2025 | 23º
X
Somos Deporte

En vivo: Los Pumas enfrentan a Gales en Cardiff en un nuevo desafío internacional

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con buenas sensaciones tras su participación en el Rugby Championship 2025.

Hoy 11:07

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, volverá a la acción este domingo a las 12:10, cuando se enfrente a Gales en el Principality Stadium de Cardiff, en el marco de la ventana internacional de noviembre

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro, que contará con el arbitraje del neozelandés Ben O'Keeffe y el TMO de Eric Gauzins, será transmitido en vivo por ESPN 2.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Formaciones confirmadas

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras. DT: Felipe Contepomi.

Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas, Josh Adams; Dan Edwards, Tomos Williams; Rhys Carre, Dewi Lake, Keiron Assiratti, Dafydd Jenkins, Adam Beard, Alex Mann, Jac Morgan y Aaron Wainwright. DT: Steve Tandy.

Detalles del partido

  • Hora: 12:10
  • TV: ESPN 2
  • Árbitro: Ben O’Keeffe
  • TMO: Eric Gauzins
  • Estadio: Principality Stadium (Cardiff)

TEMAS Los Pumas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca y River se enfrentan en un Superclásico imperdible y clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026
  2. 2. Consulta tu tiempo y clasificación en la Maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”
  3. 3. Cambió la parrilla del GP de Brasil de la F1 y Colapinto largará dos puestos más adelante
  4. 4. La Selección Argentina aplastó a Fiji y espera cómodo en los 16avos de final del Mundial Sub 17
  5. 5. Falsa abogada estafó en 10 millones de pesos a matrimonio que buscaba una casa del IPVU
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT