En vivo: Los Pumas enfrentan a Gales en Cardiff en un nuevo desafío internacional

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con buenas sensaciones tras su participación en el Rugby Championship 2025.

Hoy 11:07

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, volverá a la acción este domingo a las 12:10, cuando se enfrente a Gales en el Principality Stadium de Cardiff, en el marco de la ventana internacional de noviembre.

El encuentro, que contará con el arbitraje del neozelandés Ben O'Keeffe y el TMO de Eric Gauzins, será transmitido en vivo por ESPN 2.

Formaciones confirmadas

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras. DT: Felipe Contepomi.

Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas, Josh Adams; Dan Edwards, Tomos Williams; Rhys Carre, Dewi Lake, Keiron Assiratti, Dafydd Jenkins, Adam Beard, Alex Mann, Jac Morgan y Aaron Wainwright. DT: Steve Tandy.

Detalles del partido