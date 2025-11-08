Atlético Tucumán recibe a Godoy Cruz en un choque crucial por la permanencia

El Decano y el Tomba se enfrentan con la necesidad de sumar de a tres para tomar aire.

Hoy 01:02

Atlético Tucumán enfrentará este domingo a las 21:30 a Godoy Cruz en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, por la 15ª fecha del Torneo Clausura, en un encuentro determinante en la lucha por evitar el descenso. El Decano necesita una victoria para acercarse a la salvación, mientras que el Tomba está obligado a ganar para mantener vivas sus esperanzas de continuar en Primera.

El conjunto dirigido por Facundo Sava atraviesa un momento complicado, con apenas dos triunfos en sus últimos ocho partidos, lo que le permitió sumar solo seis puntos de los últimos 24. Con 31 unidades en la tabla general, Atlético está a cuatro puntos de Aldosivi y San Martín de San Juan, y a tres de su rival de esta noche. Por eso, un triunfo en casa podría dejarlo prácticamente salvado o, incluso, con la permanencia asegurada dependiendo de otros resultados.

En tanto, Godoy Cruz llega a Tucumán en una situación límite. El equipo de Omar Asad ocupa el puesto 28° con 28 puntos, apenas uno por encima de la zona roja. Con siete partidos sin ganar y solo un triunfo en todo el Clausura, el Tomba necesita sumar de a tres para llegar con aire a la última fecha y sostener su lugar en la máxima categoría.

Hora: 21:30

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: José Carreras

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

TV: ESPN Premium