En vivo: Atlético Tucumán recibe a Godoy Cruz en un choque crucial por la permanencia

El Decano y el Tomba se enfrentan con la necesidad de sumar de a tres para tomar aire.

Hoy 20:20

Atlético Tucumán enfrentará este domingo a las 21:30 a Godoy Cruz en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, por la 15ª fecha del Torneo Clausura, en un encuentro determinante en la lucha por evitar el descenso. El Decano necesita una victoria para acercarse a la salvación, mientras que el Tomba está obligado a ganar para mantener vivas sus esperanzas de continuar en Primera.

