Tigre y Estudiantes se miden con la clasificación a los playoffs como objetivo

El Matador recibe al Pincha en un duelo clave para conseguir el boleto a la siguiente fase del Torneo Clausura.

Hoy 01:03

Tigre recibirá este domingo a las 21:30 a Estudiantes de La Plata en el Estadio José Dellagiovanna, por la 15ª fecha del Torneo Clausura, en un encuentro determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por los playoffs. El Matador intentará extender su racha invicta y afianzarse en la zona de clasificación, mientras que el Pincha buscará recuperarse tras la dura derrota ante Boca.

El conjunto conducido por Diego Dabove empató sin goles ante Belgrano en su última presentación y acumula cuatro igualdades consecutivas. Si bien lleva siete partidos sin perder, solo logró dos triunfos en sus últimos diez encuentros, lo que refleja la dificultad del equipo para cerrar los partidos. Pese a ello, se mantiene expectante en los puestos de clasificación y apunta a reencontrarse con la victoria ante su gente.

Por su parte, Estudiantes llega golpeado tras caer 2-1 ante Boca en un duelo polémico que generó la bronca de Fernando Muslera por las decisiones arbitrales. El León no pudo aprovechar el impulso del triunfo en el clásico ante Gimnasia y ahora está obligado a sumar para no comprometer su pase a los octavos de final. Para este encuentro, el técnico Eduardo Domínguez no podrá contar con Gabriel Neves, expulsado en la Bombonera.

Hora: 21:30
Árbitro: Daniel Zamora
VAR: Fabrizio Llobet
TV: TNT Sports Premium
Estadio: José Dellagiovanna

 

