En vivo: Tigre y Estudiantes se miden con la clasificación a los playoffs como objetivo

El Matador recibe al Pincha en un duelo clave para conseguir el boleto a la siguiente fase del Torneo Clausura.

Hoy 20:10

Tigre recibirá este domingo a las 21:30 a Estudiantes de La Plata en el Estadio José Dellagiovanna, por la 15ª fecha del Torneo Clausura, en un encuentro determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por los playoffs. El Matador intentará extender su racha invicta y afianzarse en la zona de clasificación, mientras que el Pincha buscará recuperarse tras la dura derrota ante Boca.

