En vivo: el Aston Villa de Dibu Martínez recibe al Bournemouth buscando un triunfo en la Premier League

Los Villanos no atraviesan un buen momento y necesitan sumar de a tres.

Hoy 09:38

El Aston Villa del arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez enfrentará este domingo al Bournemouth, por la fecha 11 de la Premier League. El encuentro se jugará desde las 11:00 (hora de Argentina) en el estadio Villa Park de Birmingham, con transmisión en vivo de ESPN y Disney+.

El conjunto dirigido por Unai Emery atraviesa un inicio de temporada irregular, con resultados que lo mantienen en el puesto 12 de la tabla.

Por eso, el duelo ante los “Cherries” se presenta como una buena oportunidad para el equipo del campeón del mundo de volver al triunfo y recuperar terreno en el torneo inglés.