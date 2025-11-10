Ingresar
Córdoba: un niño lucha por recuperarse tras ser mordido en el rostro por un rottweiler

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Bajo Pueyrredón. El menor sufrió graves heridas en el rostro y fue intervenido en el Hospital de Niños.

Hoy 09:50

Un niño resultó gravemente herido este domingo al mediodía tras ser mordido por un perro de raza rottweiler en una vivienda ubicada en calle Juan José Casal y calle 80, en el barrio Bajo Pueyrredón, en una zona periférica de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió por un descuido, cuando el menor se encontraba en el domicilio y fue atacado sin que se conozcan los motivos. El pequeño fue trasladado de inmediato, donde los médicos constataron las lesiones.

El pequeño sufrió graves lesiones en el ojo y el pómulo y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Niños.

Según el parte policial, ahora se investigan las circunstancias del suceso que derivaron en el feroz ataque del perro contra la criatura, ya que el hecho ocurrió dentro de la vivienda familiar.

