Hunter Schafer protagoniza el regreso cinematográfico de Tom Ford

El diseñador y director retoma la cámara tras una década con la adaptación de la novela de Anne Rice, acompañado por un elenco estelar y control creativo total sobre el proyecto.

Hoy 08:25

La actriz Hunter Schafer se ha incorporado al elenco de ‘Cry to Heaven’, la nueva película de Tom Ford, quien volverá a dirigir después de diez años. El cineasta y diseñador adaptará la novela homónima de Anne Rice, asumiendo también el guion y la producción a través de su compañía Fade To Black.

El filme contará con un reparto de lujo, integrado por Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Adele, Mark Strong, Colin Firth y Paul Bettany, entre otros.

Tom Ford Tom Ford

‘Cry to Heaven’ será la tercera película de Ford como guionista y director, tras ‘Un hombre soltero’ y ‘Animales nocturnos’. Actualmente en preproducción, el rodaje comenzará a mediados de enero de 2026, con estreno previsto para finales de ese año.

Según Deadline, Ford llevaba tiempo trabajando en esta adaptación, pero esperó a reunir el elenco ideal antes de fijar la fecha de inicio. Finalmente, decidió financiar el proyecto de forma independiente para mantener su libertad creativa, con la intención de comercializarlo una vez completado.

Hunter Schafer Hunter Schafer

El exdirector creativo de Gucci y Yves Saint Laurent vendió su marca homónima a The Estée Lauder Companies en 2023 por 2.800 millones de dólares, lo que le permite encarar este ambicioso regreso sin limitaciones presupuestarias.

TEMAS Cine y Artes Audiovisuales Hunter Schafer

