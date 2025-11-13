Ingresar
“Cometí un error”: encontraron muerta a una enfermera y detuvieron a su expareja por el presunto femicidio

El sospechoso se entregó a la Policía y confesó el crimen. Los vecinos testificaron que previo al asesinato se escuchó una discusión en la casa y un pedido de auxilio.

Hoy 08:37

Una enfermera de 31 años fue encontrada asesinada en su casa y por el crimen detuvieron a su expareja, quien confesó el femicidio: “Cometí un error”, expresó.

El brutal episodio ocurrió el lunes por la noche en una casa ubicada en Campero al 400 del barrio Gorriti, de la provincia de Jujuy. La víctima fue identificada como Daniela Araceli Mamani.

Según especificaron los medios locales, el martes por la mañana un hombre, identificado como Matías Manuel Tinte, de 36 años, se presentó en la Seccional 1° y confesó a los agentes: “Cometí un error, maté a mi ex”.

Tras ello, el sospechoso quedó detenido a la vez que los efectivos de la comisaría se dirigieron a la vivienda, donde encontraron sin vida a la víctima y con puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Los vecinos del barrio le dijeron a la Policía que previo al crimen se escuchó una fuerte discusión y luego a una mujer que pedía auxilio.

De inmediato, especificaron, alertaron al 911 sobre un presunto hecho de violencia de género. Sin embargo, según consta en el libro de novedades policiales, dos efectivos llegaron en un patrullero al lugar, pero se habrían negado a ingresar argumentando que no contaban con la autorización del fiscal especializado en estos tipos de delitos.

Este miércoles el acusado fue imputado de manera formal por el delito de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género” y se dictó su prisión preventiva. Además, se le realizó la autopsia al cuerpo de la víctima en la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero para determinar las causales del deceso.

Familiares y amigos despidieron a la joven con dolorosos mensajes: “Como te vamos a extrañar primita mía, que Dios te tenga en su gloria y que brille la luz que no tiene fin. Ahora sos una estrella más en el cielo”, escribió una familiar de la chica.

