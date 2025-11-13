Quimilí: incendio en una vivienda generó alarma y dejó cuantiosas pérdidas materiales

El fuego se desató durante la madrugada en una vivienda del barrio Luján y causó importantes daños materiales. Los bomberos evitaron que las llamas alcanzaran un hogar de niños y otras casas cercanas.

Hoy 09:00

Bomberos lograron controlar las llamas que amenazaban con extenderse a viviendas vecinas y a un hogar de niños lindante. Es el segundo siniestro registrado en el mismo domicilio en los últimos años.

Un voraz incendio se desató en las primeras horas de este jueves en una vivienda ubicada sobre calle Mitre, en el barrio Luján de la ciudad de Quimilí, provocando una rápida intervención de los bomberos voluntarios, quienes evitaron que el fuego se propagara hacia las casas cercanas y un hogar de niños que se encuentra a pocos metros.

Momentos de tensión se vivieron entre los vecinos, quienes intentaron colaborar hasta la llegada de los servicios de emergencia. Aunque no hubo heridos, las pérdidas materiales fueron significativas, dejando a la familia afectada prácticamente sin pertenencias.

Fuentes policiales informaron que este es el segundo incendio que ocurre en el mismo domicilio, lo que generó preocupación en la comunidad y la sospecha de que podría tratarse de un hecho intencional. Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro.