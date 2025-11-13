Gamer de 34 años rompe récord Guinness tras bailar 144 horas seguidas

Después de completar la maratón más extensa de la historia de DDR, el ingeniero húngaro Szabolcs Csépe, conocido como GrassHopper, estableció una marca inédita.

Hoy 10:30

Un ingeniero húngaro de 34 años llamado Szabolcs Csépe y conocido como GrassHopper, rompió la marca mundial de maratón de videojuegos al bailar durante 144 horas en Dance Dance Revolution. El desafío, realizado en la ciudad de Kecskemét, Hungría, lo consagró como el mayor exponente global de este tipo de retos físicos y virtuales, y su hazaña será destacada en la próxima edición de “Guinness World Records Gamer’s Edition”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante seis días consecutivos, Csépe sometió su cuerpo y mente a una prueba extrema. Bailó al ritmo de más de 3.000 canciones, quemó más de 22.000 calorías y derrotó la marca anterior de 138 horas y 34 segundos. Cada jornada implicó alto desgaste físico y mental, sin descuidar la concentración para seguir correctamente las instrucciones del videojuego.

El récord fue certificado oficialmente por Guinness World Records. Según detalló Daily Mail, la hazaña de GrassHopper cautivó a la comunidad gamer, convirtiéndose en referente para los fanáticos de los videojuegos de resistencia y habilidad.

Preparación, entrenamiento y estrategia

El camino al récord requirió seis meses de entrenamiento específicos. Csépe se enfocó en fortalecer piernas y glúteos y diseñó una dieta práctica y energética basada en cereales y barritas proteicas. Este régimen le permitió mantener la vitalidad durante las extensas jornadas frente a la pantalla.

Además, realizó simulaciones previas junto a un pequeño equipo de apoyo, repasando posibles escenarios para definir su estrategia de hidratación y descanso. “La preparación fue tan exigente como el propio maratón”, reconoció. Cada detalle estuvo planeado: desde los horarios de pausas acumulables hasta la alimentación, para asegurar la continuidad de la actividad sin comprometer su salud.

Las reglas oficiales: el rigor de Guinness World Records

Guinness World Records establece normativas estrictas para este tipo de intentos. Por cada hora completada de juego, el participante recibe 10 minutos de descanso acumulables, utilizados para dormir, comer o ir al baño. Estos lapsos de pausa deben quedar documentados al detalle y cualquier exceso implica la descalificación.

El maratón debe concluir con, al menos, 10 minutos finales de juego ininterrumpido. La organización audita todos los registros para asegurar la transparencia del proceso. Estas exigencias suman dificultad extra y consolidan la legitimidad del récord logrado por Csépe.