En vivo: Aldosivi y San Martín de San Juan juegan una final por el descenso en Mar del Plata

El Tiburón y el Verdinegro se cruzan por el interzonal de la última fecha del Torneo Clausura, en un duelo dramático donde sólo uno seguirá en Primera.
Aldosivi y San Martín de San Juan protagonizarán un choque cargado de tensión en el José María Minella, sabiendo que al final de los 90 minutos uno de los dos perderá la categoría. El Tiburón llega con la ventaja matemática: necesita ganar para no depender de nadie, mientras que el Santo debe triunfar y esperar que Godoy Cruz no lo haga.
