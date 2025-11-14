Godoy Cruz va por el milagro ante Riestra para evitar el descenso

El Tomba recibe al Malevo este sábado a las 17.00 en el Feliciano Gambarte, en un cierre dramático del Clausura. Los mendocinos deben ganar y esperar resultados para no descender, mientras que Riestra ya tiene su boleto a octavos.

Hoy 00:02

Godoy Cruz y Deportivo Riestra se enfrentarán en un duelo con realidades opuestas, pero con mucho en juego para ambos. El Tomba llega hundido en una crisis futbolística que lo dejó al borde del descenso, mientras que el Malevo, pese a perder su histórico invicto, ya aseguró su lugar en los octavos de final del Clausura.

El equipo mendocino vive un cierre de año angustiante. Aunque alcanzó los octavos de la Copa Sudamericana, su rendimiento doméstico fue un derrumbe total: ganó apenas uno de los últimos 19 partidos desde mayo. La falta de respuestas llevó a que cuatro entrenadores pasaran por el banco sin lograr revertir la caída libre. Para salvarse, Godoy Cruz necesita ganar y esperar que San Martín de San Juan no pierda, o bien empatar y que el Santo también iguale, forzando un desempate. Incluso, ante un posible descenso, la dirigencia ya realizó gestiones para volver a alquilar el Malvinas Argentinas.

Del otro lado, Riestra vive un presente mucho más sólido pese al golpe de la última fecha. El conjunto dirigido por Gustavo Benítez cayó 1-0 ante Independiente y perdió un colosal invicto de 27 partidos como local, además de quedar sin chances de liderar la Zona B. También se alejó de los puestos de Libertadores, pero aún así saldrá a buscar el triunfo, atento a la posibilidad de que, si se libera un cupo, pueda meterse en la máxima competencia continental.