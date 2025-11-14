En vivo: Godoy Cruz va por el milagro ante Riestra para evitar el descenso

El Tomba recibe al Malevo en el Feliciano Gambarte, en un cierre dramático del Clausura.

Hoy 16:06

Godoy Cruz y Deportivo Riestra se enfrentarán en un duelo con realidades opuestas, pero con mucho en juego para ambos. El Tomba llega hundido en una crisis futbolística que lo dejó al borde del descenso, mientras que el Malevo, pese a perder su histórico invicto, ya aseguró su lugar en los octavos de final del Clausura.

