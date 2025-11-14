Independiente cierra su participación ante un Rosario Central ya clasificado

El Rojo recibe al Canalla este sábado a las 21.30 en el Libertadores de América.

Hoy 00:04

Independiente y Rosario Central cerrarán su participación en el Torneo Clausura con realidades opuestas, pero con un partido que puede definir el futuro internacional del Rojo. Se miden desde las 21.30.

El equipo de Gustavo Quinteros recuperó confianza tras cortar una racha de 14 partidos sin ganar, hiló tres victorias consecutivas sin recibir goles. Llega aliviado tras haber puesto fin a una de las peores rachas de su historia reciente. La victoria más resonante fue la última: el 1-0 sobre Deportivo Riestra, que no caía como local desde hacía 27 partidos.

Del lado de Rosario Central, el panorama es completamente distinto. El equipo de Ariel Holan atraviesa un semestre perfecto: no perdió ningún encuentro y se aseguró el primer puesto de la Zona B, el liderazgo de la tabla anual, la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y también su presencia en la Supercopa Internacional. Con todo definido, el DT analiza preservar titulares y plantear una formación alternativa para este cierre en Avellaneda.

Probable formación de Independiente:

Rodrigo Rey; Fernando Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Posible once de Rosario Central:

Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Juan Manuel Elordi; Francesco Lo Celso, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santi López; Giovani Cantizano o López y Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.