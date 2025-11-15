Thiago Medina reflexionó sobre su cambio radical de vida a dos meses del accidente con su moto

El ex “Gran Hermano” expresó su felicidad por cómo evolucionó su salud después de luchar por su vida.

Este viernes, Mauro Icardi dijo presente en Otro día perdido (eltrece), el programa de Mario Pergolini. La China Suárez lo invitó a sumarse a su entrevista para que hablaran de la relación y el conductor no dudó en hacer un comentario que desencadenó un insólito palito del jugador hacia Wanda Nara, su exmujer.

“Es reloco que hayan terminado juntos. Todo daba más a que no. Era difícil, se dijo mucho”, pronunció el presentador, y el jugador del Galatasaray explotó: “Ese es el problema. Se dijo mucho pero del otro lado. La verdad no se supo tanto”.

En las redes no tardaron en interpretar que se había referido a la mamá de sus hijas, que al conocer el encuentro que habían tenido en París -en 2021- decidió llamar a Yanina Latorre para contarle todos los detalles de la crisis matrimonial. También hizo una nota con Susana Giménez, que viajó a Turquía para entrevistarlos. En esa charla, él había reconocido a la diva que “cometió el error de su vida”.

Cuándo sale el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara

La China Suárez habló sobre la posibilidad de casarse con Mauro Icardi y fue contundente con una aclaración: “Primero tiene que divorciarse”. Con el tema expuesto sobre la mesa, mencionó que en marzo quedaría efectiva la separación legal entre el jugador y Wanda Nara.

“Estuve a punto de casarme. Salón pago, todo el catering. Tenía la fantasía de ser mamá de chica, pero siempre les decía a mis parejas ‘para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar’”, agregó luego en referencia a por qué jamás pasó por el altar, pese a que siempre se rumoreó que sí lo hizo con Benjamín Vicuña.

Por último, la actriz llenó de elogios a Mauro Icardi: “Con Mauro somos un equipo. Es imposible no obnubilarse con él“.