La Escuela de Formación Nº 22 realiza su Muestra Anual 2025 con producciones de todos sus talleres

El evento será esta tarde, desde las 19.30, en el establecimiento del barrio Ejército Argentino. Los alumnos exhibirán los trabajos realizados durante el año y habrá un desfile de creaciones textiles.

20/11/2025

La Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 22, ubicada en Av. Colón y calle 67 del barrio Ejército Argentino, invita a toda la comunidad educativa a participar de la Muestra Anual 2025, que se llevará a cabo hoy a las 19.30 en el establecimiento.

En la oportunidad, los alumnos presentarán todo lo aprendido durante el ciclo lectivo en los espacios de Textil, Gastronomía, Informática, Electrónica, Herrería, Carpintería, Peluquería, Industria del Hogar y Electricidad, además del Taller de Danzas Folclóricas. También se realizará un desfile con las producciones confeccionadas por las estudiantes del área Textil.

Las autoridades del establecimiento recordaron que la entrada es libre y gratuita, y extendieron la invitación a todos los santiagueños.

De esta manera, la institución comienza a despedir un año altamente productivo, en el que estudiantes de distintas edades pudieron avanzar en la adquisición de conocimientos y habilidades en sus áreas de formación.

Por ello, convocan a todas las familias a acompañar a los alumnos en esta velada especial, donde podrán apreciar el fruto de su esfuerzo, dedicación y creatividad.