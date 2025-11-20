El fuerte ida y vuelta entre Stroll y Colapinto antes del GP de Las Vegas de la F1

Tras el toque en Interlagos, el argentino cuestionó al canadiense por su manera de defender y Stroll respondió con ironías sobre sus “cero puntos”. En la previa de Las Vegas, Franco bajó el tono y buscó cerrar el cruce.

20/11/2025

La previa del Gran Premio de Las Vegas llegó cargada de tensión por el fuerte cruce entre Franco Colapinto y Lance Stroll, un duelo verbal que nació tras el incidente de Interlagos y terminó explotando en la conferencia de prensa estadounidense. El argentino había apuntado con dureza contra el piloto de Aston Martin, y el canadiense devolvió con frases filosas que calentaron el ambiente del paddock.

El conflicto se remonta al GP de Brasil, cuando Gabriel Bortoleto intentó superar a Stroll en la curva Pico de Pato y terminó contra el muro. Colapinto, que venía por detrás, no dudó en señalar responsabilidades: “Stroll siempre está sacando gente de la pista, no mira los espejos, no deja espacio; y mandó a Gabi contra el muro”, disparó. Incluso recordó un roce previo en México, donde el canadiense le generó un trompo: “Es lo que hace cada vez”.

La reacción de Stroll no tardó. Consultado por varios medios, entre ellos Motorsport, respondió con ironía: “No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”. Y cuando le mencionaron que Colapinto no sumó puntos en su temporada debut, fue aún más directo: “Tiene cero puntos. Probablemente debería concentrarse en lo suyo y tratar de sumar algunos”. Para cerrar, agregó otra chicana: “Necesita hablar de cosas irrelevantes. Mi consejo es que se enfoque en sumar un punto”.

Sin embargo, al llegar la conferencia oficial del GP de Las Vegas, el piloto de Pilar eligió bajar el tono. “Fue en el calor del momento después de la carrera”, explicó. “El incidente con Gabi… yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Perdón si lo afectó”. Además, destacó el respeto que mantiene por Stroll: “Hemos pasado mucho tiempo juntos en pista y tuvimos peleas ajustadas”.

El contexto deportivo amplifica el cruce. Colapinto maneja un Alpine A525, considerado el peor auto del año, con la escudería última en Constructores. Aun así, el argentino mostró una evolución notable: achicó la brecha con Pierre Gasly —de 174 Grandes Premios—, lo superó en varias clasificaciones y consiguió terminar por delante en distintas carreras.

Con el clima ya encendido y un duelo personal que promete nuevos capítulos, Las Vegas asoma como otra carrera clave, tanto en la pista como en el mano a mano entre Colapinto y Stroll.