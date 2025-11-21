Quimsa recibe a Boca buscando volver al triunfo en la Liga Nacional

La Fusión enfrenta al Xeneize esta noche desde las 22 en el estadio Ciudad.

Quimsa enfrentará esta noche a Boca Juniors desde las 22 en el estadio Ciudad, en un duelo clave para volver al triunfo en la Liga Nacional de Básquet. La Fusión intentará recuperarse tras la derrota en casa ante Unión de Santa Fe, por 86-76.

El equipo santiagueño llega golpeado después de un rendimiento irregular. Con ese resultado, Quimsa quedó en el duodécimo puesto, con un registro de 5 victorias y 5 derrotas.

Del otro lado estará un Boca que ocupa la séptima posición con marca de 8 triunfos y 6 caídas. El Xeneize llega tras comenzar con el pie izquierdo su gira por Santiago del Estero: cayó ante Olímpico en La Banda por 83-71.

En la antesala del encuentro, Boca anunció la llegada de Wayne Langston, quien vivirá su segunda etapa en el club. El interno fue parte del plantel que consiguió el título de la Liga Nacional en la temporada 2023/2024, cortando una sequía de 17 años.

El historial favorece a Quimsa, que ganó 35 de los 59 enfrentamientos, mientras que Boca se impuso en 24 oportunidades.

Quimsa vs. Boca Juniors

Hora: 22.00

TV: Básquet Pass

Árbitros: Fabricio Vito, Oscar Brítez y Roberto Smith

Estadio: Ciudad