Deportivo Riestra y Barracas Central se enfrentan por un lugar en cuartos de final

El Malevo recibe al Guapo desde las 17 en el primer duelo de hoy por los octavos del Clausura.
Deportivo Riestra y Barracas Central se enfrentarán este lunes desde las 17.00, en el Estadio Guillermo Laza, por los octavos de final del Torneo Clausura, en un cruce que promete emociones fuertes y que encuentra a ambos equipos en realidades opuestas, aunque con la obligación común de ganar para seguir con vida.
El Malevo fue una de las grandes sorpresas del Clausura y llegó a la etapa decisiva con chances concretas de meterse en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el sprint final le jugó en contra:
Ahora, con el apoyo de su gente, los dirigidos por Gustavo Benítez intentarán reencontrarse con la solidez que los caracterizó durante buena parte del torneo para avanzar a los cuartos de final.
El Guapo, conducido por Rubén Darío Insua, viene de un empate polémico frente a Huracán en el Estadio Claudio Fabián Tapia, donde contó con dos penales a favor y terminó con dos expulsados en el Globo, además de un fuerte cruce entre el árbitro Andrés Gariano y el entrenador Frank Darío Kudelka.
Pero más allá del escándalo, los números no acompañan: Barracas ganó solo uno de sus últimos nueve partidos, muy lejos del rendimiento que lo había llevado a pelear arriba durante gran parte del campeonato.
Deportivo Riestra (Gustavo Benítez): Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.
Barracas Central (Rubén Darío Insua): Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz.
Duelo clave en Soldati entre un Riestra que quiere volver a su mejor versión y un Barracas que llega con turbulencias. Un solo lugar en cuartos, y mucho en juego.