SANTIAGO DEL ESTERO | 25 NOV 2025
Locales
Mirá en vivo la Primera Edición de Noticiero 7
Como cada día, el noticiero de los santiagueños te acerca toda la actualidad.
Hoy 13:16
LAS + LEÍDAS AHORA
1.
Un incendio de pastizales generó alarma en la avenida Lugones
2.
La confianza en el gobierno de Javier Milei saltó 17,5% en noviembre tras la victoria electoral
3.
Bº Siglo XXI: pensó que iba a una cita pero lo emboscaron, le dieron una paliza y lo filmaron
4.
Desarrollo Social de la Capital invita a un taller de marketing para emprendedores
5.
Venezuela tildó de “ridícula patraña” la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista
