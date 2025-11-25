Milei retoma su agenda con una reunión de Gabinete y recibe al canciller de Israel

Tras el fin de semana largo, el mandatario encabezará un encuentro con sus ministros en Casa Rosada y recibirá a Gideon Sa’ar. Además, participará de un acto con las Fuerzas de Seguridad.

Hoy 08:24

Javier Milei retomará hoy su actividad oficial tras el fin de semana largo, con una agenda marcada por reuniones de gestión y encuentros diplomáticos.

La jornada comenzará a las 9.30 con la habitual reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, en un contexto en el que el Gobierno busca cerrar consensos para avanzar con el Presupuesto 2026, el primero que enviará la administración libertaria al Congreso.

A las 11, el mandatario encabezará un acto de entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad, acompañado por la nueva ministra del área, Alejandra Monteoliva.

Pasado el mediodía, a las 12.30, el presidente recibirá en Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, quien arribará a la Argentina desde Paraguay escoltado por una delegación de empresarios de Medio Oriente, en el marco del fortalecimiento de los vínculos bilaterales y la exploración de oportunidades comerciales.

Además de su encuentro con Javier Milei, Sa’ar desarrollará una intensa agenda paralela. Será recibido en el Palacio San Martín por el canciller argentino, Pablo Quirno, y mantendrá reuniones con autoridades del Congreso, entre ellas el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

El funcionario israelí también participará como orador en un acto por el 90° aniversario de la DAIA y asistirá al concierto programado para el miércoles a las 20 en el Teatro Colón, como parte de su visita oficial al país.