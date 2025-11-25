Abogadas y abogados jóvenes de Santiago brillaron en el Congreso Nacional y recibieron una mención especial

La delegación santiagueña participó del XXIV Congreso Nacional de la Abogacía Joven en Tucumán, donde expuso su gestión, entregó presentes institucionales y fue reconocida como “pionera” en el trabajo juvenil a nivel federal.

Hoy 09:09

La delegación del Colegio de Abogados y de la Comisión de Jóvenes Abogados de Santiago del Estero participó del XXIV Congreso Nacional de la Abogacía Joven, que se desarrolló el pasado viernes 21 y sábado 22 de noviembre en San Miguel de Tucumán. La presencia provincial fue declarada de interés por el Consejo Directivo, ya que las y los representantes expusieron la gestión que vienen realizando en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El grupo estuvo conformado por las y los abogados Johana Soria, Ximena Neirot, Mauricio Garzón, Camila Dalmaso y Lautaro Camus, quienes asistieron en representación del Colegio y de Santiago del Estero.

Durante el encuentro, la delegación realizó la entrega de regalos institucionales —cedidos por la Secretaría de Turismo de la provincia— al presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, al presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados de Tucumán y a la presidenta de la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados.

Uno de los momentos más importantes del Congreso fue el reconocimiento otorgado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), que destacó a la delegación santiagueña como “pionera” dentro del trabajo joven a nivel federal. Las autoridades remarcaron el rol de la provincia en la promoción y consolidación de espacios para nuevas generaciones de profesionales del Derecho.

Además, las abogadas Ximena Neirot y Johana Soria fueron expositoras en el panel de ponencias bajo el eje “Una abogacía joven con sentido social y humano”. Sus intervenciones recibieron una mención especial por parte de la Federación, en reconocimiento al enfoque social y a la experiencia compartida durante el Congreso.