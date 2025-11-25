Independiente BBC va por la recuperación en su visita a San Isidro

El elenco santiagueño se presenta esta noche en la ciudad cordobesa de San Francisco.

Hoy 11:15

Independiente BBC tendrá esta noche una dura parada en su visita a San Isidro, en la ciudad cordobesa de San Francisco, con el objetivo de cerrar la gira con una victoria y reencontrarse con la senda del triunfo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El duelo, válido por la fase regular de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, se jugará desde las 21:30 y será transmitido por Básquet Pass. Los árbitros serán Sergio Tarifeño y Fabio Alaniz.

El elenco santiagueño llega golpeado tras la agónica e increíble derrota 81-80 ante Bochas, en Colonia Caroya, donde el doble ganador quedó en las manos de Cristian Amicucci, pero la pelota no quiso entrar en el último segundo. Antes, el equipo de Rovner había mostrado una clara levantada con el triunfo frente a Santa Paula en el Estadio Ciudad.

Pese al traspié reciente, Inde atraviesa un momento de crecimiento colectivo y buscará trasladarlo a un escenario exigente como “El Nido de los Halcones”. Allí lo espera San Isidro, último finalista por el ascenso y actual líder de la conferencia, con un notable registro de cinco victorias en seis presentaciones. El conjunto cordobés se caracteriza por su alto poder ofensivo, con un promedio de 90.2 puntos por partido, y varias manos capaces de desequilibrar.

Para tener chances, los santiagueños deberán apoyarse en su solidez defensiva, clave para bajar el goleo rival, y en los buenos momentos aportados por la segunda unidad, encabezada por Lange, goleador en la noche ante Bochas. A eso se suma la regularidad de Amicucci, principal referencia ofensiva del equipo, con un promedio de 20.1 puntos por encuentro.

Independiente va por el golpe en Córdoba y por su segunda victoria de la temporada, en una prueba tan exigente como necesaria para sostener su evolución en la competencia.