En un duelo atrapante, Arsenal y Bayern Múnich se miden por la cima del grupo en la Champions League

Gunners y Bávaros llegan con puntaje ideal y atraviesan un presente brillante. Este miércoles, desde las 17 chocan en Londres en un duelo que muchos ya califican como una final anticipada.

Hoy 12:59

El Arsenal y el Bayern Múnich animarán uno de los partidos más esperados de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, cuando se enfrenten este miércoles desde las 17 en el Emirates Stadium. Ambos equipos suman puntaje perfecto y se mantienen como firmes candidatos al título europeo, por lo que el cruce adquiere un peso especial en la recta decisiva de la fase de grupos.

Los dos atraviesan un presente arrollador tanto en sus ligas como en el plano internacional. El rendimiento ofensivo y defensivo de ambos elencos los posiciona como animadores principales de la temporada, y la paridad es tal que el choque en Londres se vive como un examen de elite entre dos de los mejores equipos del continente.

Salvo un empate, este encuentro marcará el final del invicto para uno de los dos, lo que suma todavía más atractivo a una jornada que también ofrece otro cruce de alto voltaje: Inter de Milán vs. Atlético Madrid. En este escenario, cada detalle puede definir una historia que promete emociones fuertes.

Alineación del Arsenal:
David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.

Alineación del Bayern Múnich:
Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry; Harry Kane.

