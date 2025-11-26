Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 NOV 2025 | 39º
X
Somos Deporte

El Liverpool de Mac Allister busca un nuevo triunfo en Champions ante PSV

Los Reds llegan fortalecidos tras vencer a Real Madrid, mientras que el elenco neerlandés arriba con la obligación de sumar luego del empate ante Olympiacos. Desde las 17:00, Anfield será el escenario de otro choque vibrante.

Hoy 13:55

Este miércoles continúa la actividad de la Fecha 5 de la Champions League, con el segundo y último día de cruces programados, y uno de los platos fuertes será el choque entre Liverpool y PSV Eindhoven, que se enfrentarán desde las 17:00 en el mítico Anfield.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto inglés llega con la confianza en alza después de un triunfo resonante por 1-0 ante el Real Madrid en la jornada anterior. Ese resultado no solo lo acomodó en la tabla, sino que también reafirmó el nivel competitivo que está mostrando en esta fase del torneo, donde cada punto vale oro pensando en la clasificación.

Por su parte, el PSV viene de un empate 1-1 ante Olympiacos, un duelo que dejó sensaciones mixtas en el equipo neerlandés, que necesita sumar para no quedar condicionado en la última fecha. El conjunto de Eindhoven sabe que Anfield es un escenario complicado, pero también un desafío ideal para demostrar jerarquía en la recta final de la fase de grupos.

TEMAS Alexis Mac Allister Liverpool FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  3. 3. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
  4. 4. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
  5. 5. Rechazaron la prisión preventiva para Ángeles Russo que continuará internada en el Centro de Salud Mental
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT