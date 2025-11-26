El Liverpool de Mac Allister busca un nuevo triunfo en Champions ante PSV

Los Reds llegan fortalecidos tras vencer a Real Madrid, mientras que el elenco neerlandés arriba con la obligación de sumar luego del empate ante Olympiacos. Desde las 17:00, Anfield será el escenario de otro choque vibrante.

Este miércoles continúa la actividad de la Fecha 5 de la Champions League, con el segundo y último día de cruces programados, y uno de los platos fuertes será el choque entre Liverpool y PSV Eindhoven, que se enfrentarán desde las 17:00 en el mítico Anfield.

El conjunto inglés llega con la confianza en alza después de un triunfo resonante por 1-0 ante el Real Madrid en la jornada anterior. Ese resultado no solo lo acomodó en la tabla, sino que también reafirmó el nivel competitivo que está mostrando en esta fase del torneo, donde cada punto vale oro pensando en la clasificación.

Por su parte, el PSV viene de un empate 1-1 ante Olympiacos, un duelo que dejó sensaciones mixtas en el equipo neerlandés, que necesita sumar para no quedar condicionado en la última fecha. El conjunto de Eindhoven sabe que Anfield es un escenario complicado, pero también un desafío ideal para demostrar jerarquía en la recta final de la fase de grupos.