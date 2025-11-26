Ingresar
En vivo: el Liverpool de Mac Allister busca un nuevo triunfo en Champions ante PSV

Los Reds llegan fortalecidos tras vencer a Real Madrid, mientras que el elenco neerlandés arriba con la obligación de sumar luego del empate ante Olympiacos. Desde las 17:00, Anfield será el escenario de otro choque vibrante.

Hoy 17:36

Este miércoles continúa la actividad de la Fecha 5 de la Champions League, con el segundo y último día de cruces programados, y uno de los platos fuertes será el choque entre Liverpool y PSV Eindhoven, que se enfrentarán desde las 17:00 en el mítico Anfield.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

