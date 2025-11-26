Ingresar
Mirá en vivo la Edición Central de Noticiero 7

Como cada día, el noticiero de los santiagueños te acerca toda la actualidad.

Hoy 20:34
LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  3. 3. Rechazaron la prisión preventiva para Ángeles Russo que continuará internada en el Centro de Salud Mental
  4. 4. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
  5. 5. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
