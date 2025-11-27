Ingresar
Alerta por tormentas fuertes para dos departamentos de Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para los departamentos Juan F. Ibarra y Moreno. Se podría dar caída de granizo.

Hoy 20:21

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta a Corto Plazo (ACP) para dos departamentos de Santiago del Estero: Juan F. Ibarra y Moreno.

En la zona se producirían: lluvias intensas, ráfagas intensas y caída de granizo.

Medidas de protección:

1- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.

2- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

4- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

5- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

8- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

9- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos.

