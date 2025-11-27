Alerta por tormentas fuertes para dos departamentos de Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para los departamentos Juan F. Ibarra y Moreno. Se podría dar caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta a Corto Plazo (ACP) para dos departamentos de Santiago del Estero: Juan F. Ibarra y Moreno.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En la zona se producirían: lluvias intensas, ráfagas intensas y caída de granizo.
Medidas de protección:
1- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.
2- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
4- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
Te recomendamos: Fuerte temporal con caída de granizo provocó daños en la zona rural de Los Juríes
5- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
8- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
9- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
Los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos.