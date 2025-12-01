Detienen en La Banda a un hombre buscado por un robo ocurrido en octubre

El sospechoso fue interceptado durante un patrullaje preventivo y tenía un pedido de detención vigente por sustraer bienes de una vivienda del mismo barrio. La Justicia ordenó su traslado y continuará la investigación.

Hoy 18:44

En horas del mediodía de este domingo, mientras personal de la Comisaría Comunitaria 47ª realizaba tareas de prevención en el barrio San Fernando, los efectivos identificaron a un hombre sobre el cual recaía un pedido de detención.

El sujeto, cuya identidad no fue divulgada, era requerido en el marco de una causa por supuesta sustracción de bienes desde una propiedad del mismo barrio. Tras ser demorado en la vía pública, se efectuó la consulta correspondiente con el fiscal de Delitos Comunes, quien confirmó que la orden judicial estaba vigente.

El hecho investigado ocurrió en octubre de este año y derivó en el pedido de detención ahora concretado. El fiscal dispuso el traslado del individuo a la dependencia policial, mientras la causa continuará su curso para lograr su total esclarecimiento.