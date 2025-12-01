Ingresar
La categoría 2014 de la escuelita “Jorge Donis” cerró el año con el título de la LIFI

Los chicos realizaron una gran campaña para conseguir el campeonato de manera anticipada.

Hoy 16:13
Jorge Donis 2014

La escuelita de fútbol Jorge Donis coronó una temporada inolvidable con la consagración de su categoría 2014, que se quedó con el campeonato de la LIFI tras una campaña sobresaliente.

El equipo dirigido por Sergio Donis y Juan Cruz Espaciani llegó a la última jornada con una ventaja importante en la tabla y este fin de semana celebró el título con una victoria por 3-1 frente a Lawn Tennis, resultado que selló un año perfecto para los chicos.

A lo largo del certamen, la categoría 2014 mostró un rendimiento sólido y regular. Además de dominar la fase clasificatoria, se impuso en los cinco cruces de playoffs para consagrarse campeón.

La 2014 de “Jorge Donis” cierra así un 2025 cargado de crecimiento, desarrollo y logros deportivos, con una camada que promete seguir dando alegrías en la formación juvenil.

