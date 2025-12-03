Ingresar
Rechazan la recusación contra los jueces en el caso de expolicía acusado de matar a su compañero

Un tribunal desestimó el planteo de la defensa del expolicía Franco Albornoz, acusado por el homicidio de Christian Carrizo en 2016. La decisión habilita la continuidad del debate.

Un tribunal de alzada rechazó in limine —es decir, sin darle curso para su tratamiento— la recusación presentada contra los jueces que integran el tribunal de juicio en el proceso contra el expolicía Franco Albornoz, acusado del homicidio de su compañero de trabajo, Christian Carrizo, ocurrido el 3 de febrero de 2016 en la Seccional Segunda.

La decisión fue adoptada por los vocales Sara Harón, Daniela Campos Nottinger y Fernando Viaña, quienes descartaron de manera categórica los argumentos planteados por la defensa.

La recusación había sido presentada por los abogados Francisco Cavallotti y Pedro Orieta, representantes de Albornoz, quienes acusaron a los jueces del debate —Luis Roberto Juárez Quiroga y Juan Carlos Storniolo— de incurrir en “prejuzgamiento y adelanto de criterio”.

Con el rechazo del recurso, el juicio continuará su curso normal. En el debate persiste un marcado disenso entre las partes en torno a la calificación legal del hecho, que oscila entre “homicidio culposo” y “homicidio simple”, una diferencia clave para determinar la responsabilidad penal del acusado y el alcance de una eventual condena.

