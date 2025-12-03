Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 DIC 2025 | 31º
X
Somos Deporte

El Real Madrid de Mastantuono quiere un nuevo triunfo en La Liga ante el Athletic en San Mamés

Los merengues llegan a Bilbao con tres partidos sin ganar y la presión de no dejar escapar al líder Barcelona. Mbappé, goleador del torneo, será la carta fuerte de Xabi Alonso ante un Athletic que quiere meterse en zona europea.

Hoy 14:21

El Real Madrid afronta una visita siempre compleja a San Mamés este miércoles, en un duelo clave para sus aspiraciones en La Liga. El equipo de Xabi Alonso arrastra una preocupante racha de tres empates consecutivos en el campeonato español y necesita volver a sumar de a tres para no perderle pisada al puntero Barcelona, que podría estirar la ventaja si vence a Atlético de Madrid en la previa.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Real Madrid CF Franco Mastantuono

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Gerardo Zamora fue elegido como uno de los "Personajes del Año 2025"
  2. 2. Rumbo a la Virgen del Valle: una joven de Canadá y cientos de santiagueños caminan unidos por la esperanza
  3. 3. Orlando Ferreres en Libertad de Opinión: “El 31% de los argentinos es pobre aun teniendo trabajo; sin inversión no hay salida”
  4. 4. El tiempo para este miércoles 3 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: alta humedad, nubosidad variable y 35°C de máxima
  5. 5. Comerciantes analizaron la caída del consumo, la alta presión impositiva y las expectativas moderadas hacia fin de año
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT