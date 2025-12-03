En vivo: el Real Madrid de Mastantuono quiere un nuevo triunfo en La Liga ante el Athletic en San Mamés

Los merengues llegan a Bilbao con tres partidos sin ganar y la presión de no dejar escapar al líder Barcelona. Mbappé, goleador del torneo, será la carta fuerte de Xabi Alonso ante un Athletic que quiere meterse en zona europea.
El Real Madrid afronta una visita siempre compleja a San Mamés este miércoles, en un duelo clave para sus aspiraciones en La Liga. El equipo de Xabi Alonso arrastra una preocupante racha de tres empates consecutivos en el campeonato español y necesita volver a sumar de a tres para no perderle pisada al puntero Barcelona, que podría estirar la ventaja si vence a Atlético de Madrid en la previa.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO