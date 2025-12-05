Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 35º
X
Espectaculos

El sugestivo posteo de Ivana Figueiras tras separarse de Darío Cvitanich: “No sé si enamorarme”

La modelo compartió en redes un tatuaje temporal con un mensaje que despertó especulaciones y fue leído como una indirecta hacia su expareja.

Hoy 17:36
Ivana Figueiras

Este jueves, en una nota para A la tarde (América), Ivana Figueiras confirmó que está separada de Darío Cvitanich tras el escándalo del pasado fin de semana con Chechu Bonelli.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Horas más tarde, esa misma noche, la empresaria tuvo un evento por el lanzamiento de la ropa de su marca correspondiente a la temporada 2026. En la celebración, se hizo un tatuaje temporal autoadhesivo con una misteriosa frase que sus seguidores interpretaron como una indirecta para el exfutbolista.

"No sé si enamorarme o irme de after“, rezaba el tattoo que Ivana decidió llevar en uno de sus brazos. Sobre la foto, escribió junto a una cara de duda: ”Confundida“.

Posteo Posteo

Por el momento, es una incógnita qué pasará entre la modelo y el exdelantero de Boca Juniors y Racing. Ella no le cerró las puertas a la reconciliación, pero sintió que se cruzó un límite cuando en las redes publicaron fotos de su hija menor en un centro comercial, tomadas sin consentimiento.

TEMAS Redes Sociales

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Los diputados provinciales juraron sus bancas y comenzó formalmente el nuevo período legislativo en Santiago del Estero
  2. 2. Argentina ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania
  3. 3. Tras el puesto 10 en la primera sesión, Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi
  4. 4. El tiempo para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 36º
  5. 5. Un camión batea volcó durante tareas de enripiado en la Ruta Provincial N° 4 y dejó lesiones leves en el conductor
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT