El sugestivo posteo de Ivana Figueiras tras separarse de Darío Cvitanich: “No sé si enamorarme”

La modelo compartió en redes un tatuaje temporal con un mensaje que despertó especulaciones y fue leído como una indirecta hacia su expareja.

Hoy 17:36

Este jueves, en una nota para A la tarde (América), Ivana Figueiras confirmó que está separada de Darío Cvitanich tras el escándalo del pasado fin de semana con Chechu Bonelli.

Horas más tarde, esa misma noche, la empresaria tuvo un evento por el lanzamiento de la ropa de su marca correspondiente a la temporada 2026. En la celebración, se hizo un tatuaje temporal autoadhesivo con una misteriosa frase que sus seguidores interpretaron como una indirecta para el exfutbolista.

"No sé si enamorarme o irme de after“, rezaba el tattoo que Ivana decidió llevar en uno de sus brazos. Sobre la foto, escribió junto a una cara de duda: ”Confundida“.

Posteo

Por el momento, es una incógnita qué pasará entre la modelo y el exdelantero de Boca Juniors y Racing. Ella no le cerró las puertas a la reconciliación, pero sintió que se cruzó un límite cuando en las redes publicaron fotos de su hija menor en un centro comercial, tomadas sin consentimiento.