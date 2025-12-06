En vivo: con transmisión de Canal 7 por los 60 años, Olímpico y Nicolás Avellaneda definen al campeón del Pre-Federal

El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Dr. Israel Parnás, de Independiente BBC.

Hoy 19:45

En una definición cargada de expectativa y sabor santiagueño, Olímpico y Nicolás Avellaneda se verán las caras esta tarde desde las 20 en el tercer y decisivo duelo de la final del Pre-Federal de Básquet, que pondrá en juego la Copa 60 Años de Canal 7. El choque será televisado en vivo, lo que le agrega un marco especial a una serie que llega al límite.

El equipo “Celeste” del barrio Mosconi había pegado primero en la serie al imponerse 79-70 en su casa y quedar a un paso del título. Sin embargo, no logró cerrar la historia en el segundo duelo, donde Olímpico, empujado por su gente en el Vicente Rosales, reaccionó a tiempo y se quedó con un valioso 73-63 que estiró la definición a un tercer capítulo.

Ahora, la acción se trasladará al estadio Dr. Israel Parnás, de Independiente BBC, donde ambos buscarán escribir su nombre en el trofeo aniversario en una noche que promete emociones fuertes. El clima será de pura final: tensión, intensidad y un título que puede definirse por detalles.

La transmisión contará con los relatos de Pablo Pereyra y los comentarios de Federico Chara, en una cobertura especial preparada por Canal 7 para celebrar su aniversario con una fiesta del básquet santiagueño.