Sánchez apuntó al arbitraje tras la eliminación de Talleres: "Esto es lamentable, me da un poco de vergüenza hacia donde vamos"

El DT lamentó la caída 2-0 ante Vélez de San Ramón por el Regional Amateur y cuestionó las decisiones arbitrales en un partido donde su equipo terminó con tres expulsados.

Hoy 18:04

Talleres de Nueva Esperanza quedó afuera del Torneo Regional Federal Amateur tras perder 2-0 ante Vélez de San Ramón, y el entrenador Juan Sánchez no ocultó su bronca. Más allá de reconocer las bajas que tuvo el equipo, el DT fue contundente al señalar al arbitraje como un factor que condicionó el partido, especialmente por las tres expulsiones sufridas.

El técnico explicó que el equipo llegó diezmado, con seis ausencias entre sanciones y compromisos laborales, lo que obligó a incluir varios juveniles. "Vinimos participando de menor a mayor, hoy nos faltaron 6 jugadores, algunos por expulsión y otros por cuestiones de trabajo, jugaron chicos de la cantera. Se pudo hacer un partido lindo, pero es muy injusto tres expulsados, los árbitros se tienen que capacitar como nosotros, no le hace bien al fútbol santiagueño, viene bien, pero esto es lamentable, me da un poco de vergüenza hacia donde vamos, el rival se ve favorecido por algunos fallos", remarcó Sánchez.

A pesar del enojo, el entrenador destacó la entrega del plantel: "Le mando saludo a los hinchas y a los jugadores que pusieron todo, es una linda experiencia a pesar de esto, pero hay que hacer una revisión en estas cosas porque no hace bien, nos desmotiva y no sabemos que decirles a los chicos después. Le deseamos suerte al equipo ganador", expresó.

En su análisis futbolístico, Sánchez señaló que Talleres logró ordenarse bien en la primera etapa, pero que todo cambió en el arranque del complemento. “Nos encontramos con una pelota parada que nos obligó a desordenarnos. Nos jugó en contra lo mental, no pudimos controlar las emociones”, cerró, dejando en claro que la eliminación llegó cargada de frustración y cuestionamientos.