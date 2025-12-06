Ingresar
Mitre eligió autoridades y el Dr. Luis Miguel será el nuevo presidente

En una asamblea con gran acompañamiento de los socios, el Aurinegro aprobó balance y memoria, y confirmó a las nuevas autoridades que conducirán la institución durante los próximos dos años.

Hoy 19:46

Con un marco importante de socios, el Club Atlético Mitre llevó adelante este sábado su Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de la institución. Durante el encuentro se aprobaron el balance y la memoria del ejercicio 2024/2025 y se estableció la nueva Comisión Directiva, que será la encargada de regir los destinos del club en el período 2026-2027.

La conducción quedó encabezada por el presidente honorario CPN Guillermo Raed y el presidente electo Dr. Luis Miguel, acompañado por un equipo conformado por profesionales, dirigentes históricos y nuevas incorporaciones que buscarán fortalecer la vida institucional del Aurinegro.

Comisión Directiva 2026-2027

  • Presidente Honorario: CPN Guillermo Raed
  • Presidente: Dr. Luis Miguel
  • Vicepresidente 1°: CPN Lucas Serafini
  • Vicepresidente 2°: Dr. Miguel Salomón
  • Secretaria General: Dra. Karina Enríquez
  • Prosecretario: Dr. Ángel Nasif
  • Tesorera: Noemí Unzaga
  • Protesorero: CPN Ramiro Fernández
  • Secretario de Deportes: Edgardo Santillán
  • Vocales Titulares: Dr. Gastón Merino, Dr. Mario Leguizamón, Guillermo Atterbury
  • Vocales Suplentes: Guillermo Montenegro, Ing. Matías Raed Rusco, Carolina Ábalos, Fabián Silva, Eduardo López, Dr. Martín Basbus

Comisión Revisadora de Cuentas

  • Titulares: CPN Juan Carlos Costas, Sebastián Álvarez, Carlos Nasif
  • Suplentes: Rubén Corbalán, Lic. Sebastián Pérez, Leonardo Miranda

Tribunal de Disciplina
Franklin Villalba, Mario Álvarez y Martín Trova

Comisión de Asesoramiento Legal
Dr. Diego García, Dr. Mariano Gómez, Dr. Emilio Díaz

Comisión de Relaciones Institucionales
José Rodríguez, Roque Jiménez, Roberto Poliche, Ing. Ricardo Salvatierra y CPN Mauricio Arena

