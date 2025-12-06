Mitre eligió autoridades y el Dr. Luis Miguel será el nuevo presidente

En una asamblea con gran acompañamiento de los socios, el Aurinegro aprobó balance y memoria, y confirmó a las nuevas autoridades que conducirán la institución durante los próximos dos años.

Hoy 19:46

Con un marco importante de socios, el Club Atlético Mitre llevó adelante este sábado su Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de la institución. Durante el encuentro se aprobaron el balance y la memoria del ejercicio 2024/2025 y se estableció la nueva Comisión Directiva, que será la encargada de regir los destinos del club en el período 2026-2027.

La conducción quedó encabezada por el presidente honorario CPN Guillermo Raed y el presidente electo Dr. Luis Miguel, acompañado por un equipo conformado por profesionales, dirigentes históricos y nuevas incorporaciones que buscarán fortalecer la vida institucional del Aurinegro.

Comisión Directiva 2026-2027

Presidente Honorario: CPN Guillermo Raed

CPN Guillermo Raed Presidente: Dr. Luis Miguel

Dr. Luis Miguel Vicepresidente 1°: CPN Lucas Serafini

CPN Lucas Serafini Vicepresidente 2°: Dr. Miguel Salomón

Dr. Miguel Salomón Secretaria General: Dra. Karina Enríquez

Dra. Karina Enríquez Prosecretario: Dr. Ángel Nasif

Dr. Ángel Nasif Tesorera: Noemí Unzaga

Noemí Unzaga Protesorero: CPN Ramiro Fernández

CPN Ramiro Fernández Secretario de Deportes: Edgardo Santillán

Edgardo Santillán Vocales Titulares: Dr. Gastón Merino, Dr. Mario Leguizamón, Guillermo Atterbury

Dr. Gastón Merino, Dr. Mario Leguizamón, Guillermo Atterbury Vocales Suplentes: Guillermo Montenegro, Ing. Matías Raed Rusco, Carolina Ábalos, Fabián Silva, Eduardo López, Dr. Martín Basbus

Comisión Revisadora de Cuentas

Titulares: CPN Juan Carlos Costas, Sebastián Álvarez, Carlos Nasif

CPN Juan Carlos Costas, Sebastián Álvarez, Carlos Nasif Suplentes: Rubén Corbalán, Lic. Sebastián Pérez, Leonardo Miranda

Tribunal de Disciplina

Franklin Villalba, Mario Álvarez y Martín Trova

Comisión de Asesoramiento Legal

Dr. Diego García, Dr. Mariano Gómez, Dr. Emilio Díaz

Comisión de Relaciones Institucionales

José Rodríguez, Roque Jiménez, Roberto Poliche, Ing. Ricardo Salvatierra y CPN Mauricio Arena