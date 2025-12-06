Mitre eligió autoridades y el Dr. Luis Miguel será el nuevo presidente

En una asamblea con gran acompañamiento de los socios, el Aurinegro aprobó balance y memoria, y confirmó a las nuevas autoridades que conducirán la institución durante los próximos dos años.
Con un marco importante de socios, el Club Atlético Mitre llevó adelante este sábado su Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de la institución. Durante el encuentro se aprobaron el balance y la memoria del ejercicio 2024/2025 y se estableció la nueva Comisión Directiva, que será la encargada de regir los destinos del club en el período 2026-2027.
La conducción quedó encabezada por el presidente honorario CPN Guillermo Raed y el presidente electo Dr. Luis Miguel, acompañado por un equipo conformado por profesionales, dirigentes históricos y nuevas incorporaciones que buscarán fortalecer la vida institucional del Aurinegro.
Comisión Directiva 2026-2027
Comisión Revisadora de Cuentas
Tribunal de Disciplina
Franklin Villalba, Mario Álvarez y Martín Trova
Comisión de Asesoramiento Legal
Dr. Diego García, Dr. Mariano Gómez, Dr. Emilio Díaz
Comisión de Relaciones Institucionales
José Rodríguez, Roque Jiménez, Roberto Poliche, Ing. Ricardo Salvatierra y CPN Mauricio Arena