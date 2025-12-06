Ingresar
Con dos encuentros, se cierra la Segunda Ronda del Torneo Regional para los equipos santiagueños

Defensores de Monte Quemado y Sportivo Comercio buscarán revertir desventajas en sus series.

Hoy 06:03

La Segunda Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 llega a su fin este domingo con dos choques decisivos. La acción comenzó el viernes, cuando Vélez venció 2-0 a Talleres de Nueva Esperanza y cerró la serie 4-2 para avanzar de fase. Ese mismo día, Unión Santiago goleó 5-1 a Central Córdoba de Frías, sellando un contundente global de 7-2.

El sábado continuó la actividad con otro duelo parejo: Río Dulce superó 1-0 a Agua y Energía y, tras el 0-0 de la ida, se metió en la tercera ronda gracias al resultado global.

Este domingo la jornada se definirá con dos encuentros. Desde las 17.30, Defensores de Monte Quemado recibirá a Comercio de Campo Gallo, con el arbitraje de Marcos Ledesma y una terna de Loreto. La visita llega con ventaja de 2-0 obtenida en la ida.

La programación se cerrará a las 20.00, cuando Central Argentino enfrente a Sportivo Comercio, bajo la conducción de Fernando Quiroga, acompañado por Renzo Padilla, Maximiliano Lescano y Luis Medina. En este caso, el Albo también arriba con una diferencia de 2-0.

