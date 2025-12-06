Franco Colapinto afronta el GP de Abu Dhabi que definirá al campeón de la Fórmula 1

El piloto argentino sale a escena en una carrera que promete ser apasionante.

La temporada 2024 de la Fórmula 1 llega a su fin y lo hace con doble interés para los argentinos: la presentación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi y una definición del campeonato que promete quedar en la historia. El piloto de Alpine cerrará el año buscando sus primeros puntos, mientras que Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegan con chances reales de levantar el trofeo.

Un cierre irregular para Colapinto en Yas Marina

El pilarense tuvo un inicio alentador en el circuito de Yas Marina, donde en la primera práctica libre se ubicó décimo, a solo 0.370s del mejor tiempo de Lando Norris, quien dominó con 1m24.485s. Más atrás quedaron Max Verstappen (+0.008s) y Charles Leclerc (+0.016s).

Sin embargo, las buenas sensaciones no se trasladaron al resto del fin de semana. En la segunda práctica, ya con todos los titulares en pista, Colapinto cayó al 19° lugar (+1.688), mientras que su compañero Pierre Gasly quedó último. Norris volvió a ser la referencia con 1m23.083s.

La tendencia se mantuvo en la FP3, donde Colapinto volvió a finalizar 19° (+1.167), solo por delante de Yuki Tsunoda, afectado por un toque de Kimi Antonelli en el pitlane. Gasly fue 17°. La sesión tuvo un condimento extra: el accidente de Lewis Hamilton, que provocó bandera roja.

La clasificación no trajo alivio. Al piloto argentino le borraron una de sus vueltas y terminó último, a 1.285s del mejor tiempo. Gasly largará penúltimo. La pole position quedó en manos de Max Verstappen, seguido de Lando Norris y Oscar Piastri, protagonistas directos de la definición del campeonato.

Una definición de campeonato para el infarto

La lucha por el título llega a la última fecha más abierta que nunca. Norris, Verstappen y Piastri llegan separados por muy pocos puntos y los escenarios posibles contemplan incluso un empate, donde la clave serían los segundos puestos, un rubro dominado por el británico.

Qué necesita Lando Norris para ser campeón

Ser 1°, 2° o 3° , sin depender de nadie.

, sin depender de nadie. Ser 4° o 5° y que Verstappen no gane .

y que . Ser 6° y que no gane Verstappen o Piastri .

y que no gane o . Ser 7° u 8° , que Verstappen no sea 1° ni 2°, y que Piastri no gane.

, que no sea 1° ni 2°, y que no gane. Ser 9° , que Verstappen sea 4° o peor y que Piastri no gane.

, que sea 4° o peor y que no gane. No sumar, siempre que Verstappen termine 4° o peor y que Piastri no gane ni sea segundo.

Qué necesita Max Verstappen

Ganar y que Norris no suba al podio .

y que . Ser 2° , con Norris 8° o peor y sin que Piastri gane o sea 2°.

, con y sin que gane o sea 2°. Ser 3°, con Norris 9° o peor y sin triunfo del australiano.

Qué necesita Oscar Piastri

Ganar y que Norris sea 5° o peor .

y que sea . Ser 2°, con Norris 10° o peor y Verstappen fuera del podio.

Qué pasa si hay empate

Los tres candidatos suman 7 victorias, pero Norris domina en segundos puestos (8) frente a los 5 de Verstappen y los 4 de Piastri. Por eso, en cualquier empate entre ellos, el británico sería campeón.

Ejemplos posibles:

Norris 7° y Verstappen 2° → Empate en 414 puntos → Campeón Norris .

y → Empate en 414 puntos → Campeón . Norris 9° y Piastri 2° → Empate en 410 → Campeón Norris .

y → Empate en 410 → Campeón . Norris 11° o peor y Verstappen 4° → Empate en 408 → Campeón Norris.

Lo que viene

El campeonato se definirá este domingo a las 10.00 (hora argentina), en un Gran Premio que tendrá la emoción garantizada: por un lado, la lucha por la corona entre Norris, Verstappen y Piastri; por el otro, la expectativa por ver si Franco Colapinto puede despedir la temporada metiéndose en la pelea.

El cierre del 2025 promete un espectáculo inolvidable en Abu Dabi.