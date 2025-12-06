El Real Madrid de Mastantuono recibe al Celta de Vigo para no perderle pisada al Barcelona

El elenco merengue va por una victoria en el Bernabéu para seguir a tiro de la cima.

Hoy 06:03

Real Madrid, con la presencia del argentino Franco Mastantuono, afronta esta tarde un duelo clave ante Celta de Vigo, desde las 17, por la fecha 15 de LaLiga. El conjunto merengue necesita un triunfo para no perderle pisada al líder Barcelona, que mantiene una ventaja de cuatro puntos en lo más alto de la tabla.

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega a este compromiso luego de vencer 3-0 al Athletic Bilbao, una victoria que cortó una racha de tres empates consecutivos en el campeonato. Esa seguidilla le costó el liderazgo a los blancos, que ahora buscan recuperar regularidad en la lucha directa con su clásico rival.

Por su parte, Celta de Vigo arriba con un impulso anímico tras clasificar en la Copa del Rey, donde eliminó a Sant Andreu por penales. Sin embargo, su presente en LaLiga sigue siendo irregular: en su última presentación, el equipo gallego cayó 1-0 frente a Espanyol, lo que lo obliga a sumar para escapar de la zona baja.

El antecedente más reciente

La última vez que se enfrentaron fue el 4 de mayo de 2025, por la fecha 34 de la pasada temporada. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid se impuso 3-2 con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Arda Güler. En Celta marcaron Javi Rodríguez y Williot Swedberg, en un partido vibrante hasta el final.