Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 DIC 2025 | 28º
X
Somos Deporte

En vivo: el Real Madrid de Mastantuono recibe al Celta de Vigo para no perderle pisada al Barcelona

El elenco merengue va por una victoria en el Bernabéu para seguir a tiro de la cima.

Hoy 16:45

Real Madrid, con la presencia del argentino Franco Mastantuono, afronta esta tarde un duelo clave ante Celta de Vigo, desde las 17, por la fecha 15 de LaLiga. El conjunto merengue necesita un triunfo para no perderle pisada al líder Barcelona, que mantiene una ventaja de cuatro puntos en lo más alto de la tabla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

 
TEMAS La Liga de España Real Madrid CF Franco Mastantuono

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó un punto de narcomenudeo en Capital: secuestraron cocaína, $2 millones y celulares de alta gama
  2. 2. Video: así fue el violento accidente que dejó a una mujer en estado crítico en Las Termas
  3. 3. Franco Colapinto finalizó último en el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris
  4. 4. El tiempo para este domingo 7 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor y posibles chaparrones hacia la noche
  5. 5. Máximo Kirchner cuestionó la compra de aviones F-16 y pidió por “Cristina libre” en un acto por Derechos Humanos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT