En vivo: el Real Madrid de Mastantuono recibe al Celta de Vigo para no perderle pisada al Barcelona

El elenco merengue va por una victoria en el Bernabéu para seguir a tiro de la cima.
Real Madrid, con la presencia del argentino Franco Mastantuono, afronta esta tarde un duelo clave ante Celta de Vigo, desde las 17, por la fecha 15 de LaLiga. El conjunto merengue necesita un triunfo para no perderle pisada al líder Barcelona, que mantiene una ventaja de cuatro puntos en lo más alto de la tabla.
