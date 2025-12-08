River avanzó por Fausto Vera y Julio Soler en el mercado de pases

El volante se despidió de Brasil y en Núñez negocian por un préstamo con opción de compra, mientras que por el lateral por izquierda ya enviaron una oferta a Inglaterra.

Hoy 20:10

El mercado de pases de River empieza a tomar forma con movimientos concretos y negociaciones avanzadas por dos refuerzos pedidos expresamente por Marcelo Gallardo. Los apuntados son Fausto Vera y Julio Soler, quienes ya están en instancias decisivas y generan optimismo en Núñez.

El caso más encaminado es el de Fausto Vera. El volante central de Atlético Mineiro ya se despidió de sus compañeros, un gesto que confirma su deseo de mudarse a Núñez. El club brasileño está dispuesto a negociarlo, aunque pretende recuperar los casi cinco millones de dólares invertidos en 2024.

La idea de River es avanzar por un préstamo con opción de compra, pero si Mineiro rechaza esa modalidad, el vicepresidente Stefano Di Carlo evalúa pagar alrededor de 4.000.000 USD por la totalidad del pase.

En los últimos días, Vera ya había dejado abierta la puerta a un cambio de aire en el fútbol argentino. “Sé de la grandeza de ambos clubes. Desde lo deportivo sería un paso grande en mi carrera”, expresó cuando fue consultado por un posible traspaso a River o Boca.

La otra negociación fuerte es por Julio Soler, el lateral izquierdo que se convirtió en prioridad tras haberse caído la llegada de Román Vega. El zurdo, que disputó el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina, pertenece al Bournemouth, donde casi no tuvo continuidad: apenas tres partidos como titular (dos por FA Cup y uno por Copa de la Liga) y solo cinco ingresos en Premier League, para un total de 30 minutos.

River ya envió una oferta de préstamo con opción de compra y ahora espera la respuesta del club inglés. En Núñez confían en que la posibilidad de sumar minutos, recuperar protagonismo y volver a estar en la órbita de Lionel Scaloni puede seducir al futbolista para forzar su salida.

Con las gestiones avanzando, River se ilusiona con cerrar a dos piezas claves para el proyecto 2026 de Gallardo, que apunta a reforzar el mediocampo y el lateral izquierdo con futbolistas jóvenes, competitivos y con proyección internacional.